Тирасполь, 10 июля, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Ряд усилий предпринял в последнее время официальный Киев на различных региональных направлениях, включая приднестровское. Почему не стоит упускать из вида действия Киева, решившего, что Тирасполь — это инструмент давления на Москву по разным многим аспектам, пишет автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Приднестровье (выделено красным) и Молдавия на карте

Интерес Украины к слому нынешнего переговорного процесса между Молдовой и Приднестровьем сопрягается с ее же категорическим нежеланием видеть в Тирасполе равновеликую с Кишиневом сторону. Действительно: ПетрПорошенко достаточно хорошо знает приднестровскую проблематику, чтобы допустить ее повторение в ЛДНР, которую он всеми силами не допустит признать стороной конфликта. В подходе Киева молдавско-приднестровский конфликт — это конфликт внутримолдавский, между центром и «взбунтовавшимся регионом». Равноправие сторон конфликта Киев отрицает, равно как и необходимость международного участия в его урегулировании.

При этом Киев продолжает считать, что через Приднестровье можно давить на Россию, причем в аспектах и социальном, и политическом, и экономическом. Каковы действия украинской власти, которые способны значительно повлиять и на региональную повестку безопасности, и на повестку двусторонних контактов глобальных игроков?

Читайте подробности: Проглотит ли Украина Приднестровье? Или удушит?

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