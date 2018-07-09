Лондон, 9 июля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Отставка Бориса Джонсона, неоднократно совершавшего грубые и недипломатичные выпады против России — хороший знак для нашей страны, сказал политолог Владимир Васильев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 9 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Днем в понедельник в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что министр иностранных дел Борис Джонсон подал заявление об отставке, а Мэй поблагодарила его за работу и утвердила решение об отставке.

«Отставка Джонсона стала следствием нескольких факторов. Бывший министр совершил сразу несколько ошибок, и кумулятивный эффект привел к увольнению. Среди этих ошибок — и отношение к Brexit, и отношения с Россией. Возможно, были и другие факторы, о которых мы не знаем.

Для нашей страны увольнение Джонсона — это хороший знак. Этот человек активно поддерживал совершенно несостоятельную версию событий с отравлением семьи Скрипалей. Также он неоднократно совершал грубые выпады против президента России и против нашей страны в целом, нарушая все дипломатические каноны.

Каким будет отношение к России нового министра, будет в значительной мере определяться новым общим трендом британского правительства. Но почти несомненно, что он будет более умеренным.

Ко всем прочим причинам вынужденного изменения отношений в последние недели добавилась еще одна: чемпионат мира по футболу. Чем дольше сборная Англии и ее болельщики находятся в России, тем менее состоятельна прежняя позиция правительства. Парадоксальным образом каждый новый успех английских футболистов становится для правительства очередной проблемой».