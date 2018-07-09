Севастополь, 9 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил расширить контрольные полномочия Севприроднадзора. Соответствующее поручение сделано 9 июля на заседании городского правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Мало у вас, мне кажется, людей, которые занимаются надзором. За неделю необходимо проанализировать контрольно-надзорные полномочия в сфере экологии для увеличения числа инспекторов. При этом все сотрудники, согласно должностным инструкциям, должны иметь возможность составлять протоколы об административных нарушениях: увидел — оштрафовал», — отметил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по данным общественной организации «Зелёный патруль», Севастополь оказался среди субъектов РФ, в которых ситуация с экологией пока оставляет желать лучшего.