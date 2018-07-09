Челябинск, 9 июля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. В Челябинске борьба за жизнь десятилетнего мальчика, получившего 20 июня ожоги при взрыве газового баллона, похоже, увенчалась успехом. Ребёнок начал дышать самостоятельно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Но пока он находится в реанимации.

Напомним, взрыв произошёл на балконе второго этажа пятиэтажки 20 июня. Баллон принадлежал хозяину квартиры. Пострадало несколько квартир, необходим ремонт.

Владелец баллона получил незначительные травмы. Гораздо хуже пришлось женщине и её сыну. У них, соответственно, порядка 40% и 70% ожогов. Спасти женщину не удалось.

Сожитель женщины сейчас находится под следствием. Ему вменяют неосторожное причинение мальчику и женщине тяжкого вреда.