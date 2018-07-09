Ереван, 9 июля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на разные источники в мэрии армянской столицы.

Мэр Еревана на встрече с Анастасией Волочковой в мэрии Еревана

Косвенно данную информацию подтвердила член фракции Республиканской партии Армении (РПА) в совете старейшин Еревана Роза Сирунян. Она сообщила «Радио Азатутюн», что Тарон Маркарян сегодня, 9 июля, пригласил членов фракции РПА в мэрию и поблагодарил их за совместную работу.

По словам главы фракции «Елк» в совете старейшин Давида Хажакяна, Маркарян собрал штат мэрии и сообщил им о своей отставке.

Хажакян сообщал об отставке Тарона Маркаряне ещё 27 июня. Тогда он сказал, что, согласно его информации, мэр написал заявление ещё несколько дней назад, однако оно официально не публикуется, так как пока не ясно, как состоятся выборы мэра.

Мэр Еревана не появлялся на публике с 25 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях интернет-СМИ распространили видеоматериал, рассказывающий о принадлежащих семье мэра многомиллионном имуществе и бизнесе.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием. На данный момент большинство в совете старейшин принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении. В совете заседают также блок «Елк» (в блоке состоит партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна), а также «Страна абрикосов» Заруи Постанджян.

Согласно «Википедии», Тарон Маркарян — сын экс-премьер-министра Армении Андраника Маргаряна, «потомственный государственный и политический деятель Армении. 11-й мэр города Ереван в период независимости Армении».