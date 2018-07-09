Великий Новгород, 9 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В ходе пробной переписи населения в Великом Новгороде будут работать 700 переписчиков, которые попробуют собрать сведения о жителях областного центра с помощью планшетов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, это один из трёх вариантов переписи, который будет опробован с 1 по 31 октября 2018 года в пилотных регионах страны в преддверии Всероссийской переписи 2020 года.

Ольга Ларина ИА REGNUM Кремлевский пляж, Великий Новгород

Всего вариантов переписи три: традиционный — на бумаге, онлайн-вариант через портал госуслуг и на планшете, который принесёт с собой переписчик.

В Новгородстате отметили, что цель пробной переписи — выбрать наиболее экономичный и рациональный вариант проведения, сохранив высокое качество собираемой информации, отработав различные организационные и технологические варианты сбора сведений.

Напомним, Новгородская область стала одним из десяти пилотных регионов, участвующих в проекте. Перепись пройдет в областном центре, Великий Новгород будет охвачен ею на 100%.

В Москве пробная перепись состоится в районе Свиблово, в Санкт-Петербурге — в округе Княжево, в Красноярском крае — в городе Минусинске, в Кабардино-Балкарии — в Эльбрусском районе, в Якутии она затронет Хангаласский район, в Иркутской области — Нижнеудинский и Катангский районы, в проекте также участвуют Алеутский район Камчатского края, посёлок Южно-Курильск Сахалинской области.