Дамаск, 9 июля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Протурецкие боевики в кантоне Африн сирийской провинции Алеппо занимаются уничтожением имущества, которое оставило местное население, покинувшее этот район вместе с курдскими формированиями Народных защитников (YPG).

Kurdishstruggle Курды

За прошедшую неделю, по информации курдских активистов, боевики уничтожили около трех тысяч построек и оставленных сельхозугодий. Брошенные фермы просто поджигаются.

Только в деревне Адамо в районе Раджо исламисты сожгли две с половиной тысячи оливковых, виноградных и гранатовых деревьев. Кроме этого, между городами Африн и Раджо выведена из строя часть водопровода.

Африн и окружающая его местность перешли под контроль Вооруженных сил Турции и подконтрольных им боевиков Свободной сирийской армии в марте 2018 года в ходе военной операции «Оливковая ветвь». С учетом того, что турецкие военные не пресекают действия своих «прокси», можно предположить, что они действуют в рамках общего замысла по данной территории.

Местное население, которое поддерживало курдское движение, наказывают, уничтожая его имущество. Получается, что людям уже и некуда будет возвращаться даже при наличии такого желания. Подобными действиями заранее разрушается возможная база для поддержки курдского сопротивления турецкой оккупации Африна. Кроме того, поджог — это удобный способ скрыть следы грабежа.