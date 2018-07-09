Ставрополь, 9 июля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Сильная жара, до +40 градусов по шкале Цельсия, прогнозируется в Ставрополе на 9—11 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

В связи с сильной жарой в столице края объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, что сильная жара в регионе фиксировалась в конце июня — начале июля: в отдельных районах края столбик термометра поднимался выше +40 градусов. Тогда жара сказалась не только на самочувствии людей, но и на урожае. Аграрии сообщали о тысячах гектаров погибшего урожая.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в конце минувшей недели региона накрыл атмосферный фронт: в Ставрополе сильный ветер ломал деревья, в Арзгире из-за сильных ливней и подтоплений около 1,8 тыс. домов остались без газа, досталось и Левокумскому району.