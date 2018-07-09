Тбилиси, 9 июля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В Грузии правоохранительные органы задержали 19-летнего пастуха, который подозревается в убийстве семьи американцев с четырёхлетним ребенком. Об этом сегодня, 9 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на начальника Главного управления криминальной полиции МВД Грузии Мамуку Челидзе.

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Задержанный в преступлении сознался.

Полиция Грузии установила, что 4 июля у одного из водопадов в ущелье Хада произошла ссора, в ходе которой пастух застрелил из охотничьего ружья мужчину и его сына. Женщина бросилась бежать, но упала в ущелье и погибла.

Убийца оставил тело мужчины на месте происшествия, а тело ребёнка спрятал в камнях.

Убитыми оказались 44-летний Райан Смит, его 43-летняя супруга Лора и их четырёхлетний сын. Все трое — граждане США.

Следствие квалифицирует дело как преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах. Пастуху грозит пожизненное заключение.