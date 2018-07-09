Севастополь, 9 июля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Крым и Севастополь получили 450 миллионов рублей на восстановление качества воды в питьевых источниках. Об этом 9 июля сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Севастополе.

Аполлинарий Васнецов. Крымский вид. 1893

«На реконструкцию имущественного комплекса Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе выделено 450 миллионов рублей. Идёт модернизация водоочистных и гидротехнических сооружений, повышена их антитеррористическая защищённость», — рассказал Николай Патрушев.

Он также сообщил об усилении контроля за соблюдением требований к хозяйственной деятельности в водоохранных и прибрежных защитных зонах, а также за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на строительство, модернизацию и содержание объектов водоснабжения и очистных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году наиболее серьезные проблемы с водой испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район. При этом в ряде городов и сёл северной части полуострова вода сильно минерализована, и необходимы срочные меры по её очистке.

Также отметим, что, по словам севастопольских специалистов, старая водопроводная система города-героя ежегодно теряет примерно треть запасов воды, но потери оплачиваются не за счёт рентабельности предприятия, а из кармана конечного потребителя.