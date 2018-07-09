Махачкала, 9 июля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов отпущен под домашний арест. Такое решение вынес 8 июля Кировский районный суд Махачкалы. Известно, что следствие просило заключить Ибрагимова под стражу, однако суд счел возможным выбрать для него более мягкую меру пресечения.

Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщало ИА REGNUM, силовики задержали бывшего главу минздрава 7 июля. По информации РИА «Дербент», его задержание связано с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы ведомства Хаджимурада Мирзабекова. По данным «Черновика», уголовное дело возбуждено в отношении самого Ибрагимова. Его подозревают в хищении бюджетных средств в размере свыше 300 млн рублей.

Официальной информации об аресте бывшего министра на сайте МВД и СКР пока нет, поэтому более точно сказать о причинах задержания, пока не представляется возможным.