Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Музей Блокады Ленинграда в Соляном переулке Санкт-Петербурга может открыть свои двери к 9 мая 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 9 июля глава городского комитета по культуре Константин Сухенко.

Первый поезд, прибывший в блокадный Ленинград по Дороге победы. Финляндский вокзал. 7 февраля 1943 года

Напомним, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда закрыли на ремонт в начале июля.

«Срок контракта составляет 270 дней. Мы будем стараться сделать все быстрее», — сказал Сухенко. Таким образом, уже в апреле музей должен быть снова открыт.

Сухенко был на объекте в пятницу, 6 июля, и засвидетельствовал, что ремонтные работы уже идут. По его словам, уже в этом году музею нужны дополнительные средства. Несмотря на капремонт, музейный коллектив планирует осуществлять различные проекты и мероприятия в других учреждениях культуры и образования, параллельно обновляя экспозицию.

«Конечно, будем стараться сделать быстрее, чем за 270 дней, но есть проблематика, связанная с финансированием реэкспозиции. Поэтому мы написали уже письма на корректировку бюджета в этом году, чтобы нам рассмотрели возможность выделить средства на реэкспозицию уже в этом году», — сказал Сухенко.

Музей также обратился к жителям Петербурга и других регионов с просьбой предоставить подлинные документальные и вещественные свидетельства битвы за Ленинград и ленинградской блокады либо оцифровать их.

Новая экспозиция может быть представлена публике и позже апреля 2019 года.

«Я для себя держу резервный срок сдачи Музея блокады в Соляном переулке ко Дню Победы. К сожалению, завязли с экспертизами, так быстро работать, как хотелось бы, не получается. Процедуры немножко усложняются, выполняем все требования законодательства, получается немножко долго, но надеемся, что зато сделаем хорошо», — добавил Константин Сухенко.