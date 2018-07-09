Калуга, 9 июля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — вопрос неоднозначный, повышение должно быть, но с учетом очень многих льготных вопросов. Сейчас количество трудоспособного населения сильно уменьшилось из-за демографического спада в 90-х годах XX века. На сегодняшний день они неспособны обеспечить финансирование Пенсионного фонда РФ (ПФР), а ресурсы нужно откуда-то брать. Поэтому приходится затрагивать вопрос повышения пенсионного возраста, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», член президиума Всероссийского общественного движения «Матери России» (Калужская область) Лидия Стародубцева.

Marc Veraart

«В дальнейшем (в 2000-х годах) рост населения также не идет с большим плюсом. То есть ситуация в стране сейчас больше похожа на бокал, а не на стакан. Ножка может не выдержать такой объем при увеличении длительности жизни российского народа. Поэтому в этом плане, конечно, повышать надо», — считает эксперт.

С другой стороны, нельзя это делать огульно для всех регионов России однозначно, потому что продолжительность жизни, например, на юге нельзя сравнивать с продолжительностью жизни в северных регионах. Также необходимо рассматривать вопросы профессиональной нагрузки. Льготы на профессии со сложными условиями труда однозначно надо оставить.

«При принятии законопроекта о повышении пенсионного возраста нельзя рубить с плеча. Люди могут отвернуться от руководителей государства. Нужно сохранить авторитет президента РФ в нынешней ситуации патриотического подъёма на фоне чемпионата мира по футболу и поворота иностранцев в сторону России. Эту позицию нужно удержать. Нельзя правительству РФ делать провальный шаг. Надо дать людям выговориться, сделать обсуждение во всех регионах Росcии для того, чтобы просчитать этот вопрос правильно. Требуется большая работа аналитиков плюс экономистов», — высказала свое мнение Стародубцева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»