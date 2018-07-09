Севастополь, 9 июля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Процесс перевода в госсобственность имущества стратегически важных предприятий Крымского полуострова идёт медленно, в частности, это касается севастопольских судостроительных и судоремонтных предприятий. Об этом 9 июля на совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крыма и Севастополя заявил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Это касается «Севастопольского морского завода» и морского индустриального комплекса, на базе которых запланировано создание судоремонтного кластера для докового и сервисного обслуживания крупных кораблей», — отметил глава Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2015 года правительство Севастополя национализировало 11 предприятий, входящих в имущественный комплекс «Севастопольского морского завода им. С. Орждоникидзе», собственником которого ранее являлся нынешний президент Украины Пётр Порошенко. При этом губернатор и законодатели города-героя долго не могли определиться: платить или не платить украинскому гаранту компенсацию за предприятие. В конечном итоге в Заксобрании Севастополя не хватило одного голоса, чтобы принять спорный правительственный законопроект.