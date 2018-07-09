Село Веркола, Архангельская область, 9 июля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Старинная северная деревня Веркола со столетними домами с деревянными конями на крышах, белокаменным Артемиево-Веркольским монастырём, амбарами и колодцами-журавлями вошла в список самых красивых деревень России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com Веркола отмечает вступление в ассоциацию самых красивых деревень России

Членство Верколы в списке самых красивых деревень — это не только признание, но еще и обязательства. Подписав соглашение с ассоциацией «Самые красивые деревни России», муниципалитет должен развивать уникальное место, создавая условия для сохранения историко-культурного и родного наследия, привлечения туристов. Обязательным критерием является участие местного населения в проектах развития территории.

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В ближайших планах — ремонт Дома культуры, обновление экспозиций литературно-мемориального музея Ф. А. Абрамова. Кроме того, в деревне весной следующего года будет открыт новый гостевой дом «Юрьева слобода» на базе реконструируемого старинного купеческого дома.

Ассоциация возьмет на себя вопросы продвижения деревни, в том числе на международном уровне.

«Новый статус — это, прежде всего, возможность улучшить жизнь деревни. Мы надеемся, что, приобретая известность, Веркола станет еще более популярной у туристов, и возможно, кто-то захочет не только посетить эти места, но и открыть здесь свое производство», — отметила глава поселения Галина Ставрова.

Вместе с тем не все жители Верколы с энтузиазмом восприняли новость о том, что их деревня вошла в список самых красивых.

«Люди боятся, что в попытках сохранить старинный облик деревни им запретят ставить пластиковые окна и использовать сайдинг в отделке. Есть опасения и в части вырубки леса», — сообщила Ставрова.

Она также сообщила, что сегодня в Верколе проживают более 300 человек, половина из которых — пожилые люди. Однако есть и молодые семьи, которые строят себе дома на малой родине.

Летом жизнь в Верколе оживает — население деревни увеличивается на треть, на родину писателя Федора Абрамова стремятся туристы, в монастырь — паломники. Для местных интерес — это возможность заработать: в деревне можно найти и дом, и место где покушать.

Напомним, ассоциация «Самые красивые деревни России» была создана четыре года назад. За это время было отсмотрено 409 деревень, но в состав вошли лишь восемь, причём четыре — из Архангельской области.

Помимо Верколы, это Ошевенский погост в Каргопольском районе, мезенские деревни Кимжа и Кильца. На очереди — инаугурация небольшого городка Тотьма Вологодской области.

Добавим, что поток туристов в Архангельскую область ежегодно увеличивается в среднем на 3%. По данным министерства культуры, в прошлом году регион посетили 380 тысяч человек.