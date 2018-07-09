Калуга, 9 июля, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России — это, действительно, объективная необходимость. На примере Калужской области за десять лет (с 2008 по 2018 год) количество работающих на одного пенсионера с 2,27 уменьшилось на 1,67, то есть достаточно быстро убывает число людей, которые платят страховые взносы на одного пенсионера, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Калужской области Михаил Локтев.

Kaluga.er.ru Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Калужской области Михаил Локтев

По его мнению, это объективная проблема, которую надо решать для того, чтобы в перспективе иметь сбалансированную в финансовом отношении пенсионную систему в России. Решать этот вопрос разбалансировки финансов пенсионной системы можно несколькими путями: повышать налоговую нагрузку на предприятия и на работодателей или не повышать размер пенсии в зависимости от инфляции, но это не выход, потому что будет падать уровень жизни людей, которые трудились на благо государства, а повышение страховых тарифов затруднит работу особенно малого бизнеса.

«Поэтому повышение пенсионного возраста — это необходимость для того, чтобы улучшить пенсионное обеспечение нынешних пенсионеров и людей, которые будут выходить на пенсию. Это один из наиболее верных путей, от которого России точно не уйти», — высказал свое мнение Локтев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»