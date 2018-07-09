Калуга, 9 июля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — это правильный шаг правительства РФ. В стране растет продолжительность жизни, поэтому логично, что повышается и возраст выхода на пенсию. Кроме того, в 90-х годах XX века был спал рождаемости, и в настоящее время наблюдается отклик этого демографического провала, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий Полонский.

Git40.rostrud.ru Руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий Полонский

В настоящее время количество граждан трудоспособного возраста уменьшается, а кому-то ведь нужно работать. Это тоже один из аргументов в пользу повышения пенсионного возраста. Кроме того, по прогнозам правительства РФ, повышение пенсионного возраста приведёт к росту пенсии в 2019 году на 1 тысячу рублей. Это тоже немаловажный фактор в пользу повышения.

«Из-за демографического спада в 90-х сегодня количество граждан трудоспособного возраста уменьшилось, поэтому мера по повышение возрастной планки своевременная. Исходя из фактов, видно, что основания для повышения пенсионного возраста есть, и достаточно весомые», — высказал свое мнение Полонский.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»