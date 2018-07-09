Брянск, 9 июля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. В Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя областной думы Юрия Гапеенко. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, он подозревается в получении взятки в крупном размере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

По данным следователей, депутат получил 240 тыс. рублей. За эти деньги он якобы обещал общее покровительство двум коммерческим фирмам. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Членство депутата в партии «Единая Россия», которую представляет Юрий Гапеенко, приостановлено.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянской области был осужден другой депутат облдумы — Александр Тюлин. Он был признан виновным в уклонении от налогов и незаконной вырубке деревьев.

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