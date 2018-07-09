Вице-спикер Брянской облдумы подозревается в получении взятки
Брянск, 9 июля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. В Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя областной думы Юрия Гапеенко. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, он подозревается в получении взятки в крупном размере.
По данным следователей, депутат получил 240 тыс. рублей. За эти деньги он якобы обещал общее покровительство двум коммерческим фирмам. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Членство депутата в партии «Единая Россия», которую представляет Юрий Гапеенко, приостановлено.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянской области был осужден другой депутат облдумы — Александр Тюлин. Он был признан виновным в уклонении от налогов и незаконной вырубке деревьев.
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