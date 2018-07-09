Рим, 9 июля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Кабинет министров Италии проведет специальные совещания для выработки новых формулировок предложения по вопросу о нелегальной миграции, сообщают итальянские СМИ в понедельник, 9 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Предложения готовятся для предстоящей встречи политиков ЕС в Иннсбруке, а также для саммита НАТО.

Ранее на саммите ЕС в Брюсселе итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заставил своих коллег заседать до половины пятого утра: итальянская делегация отказалась голосовать за общее заявление по итогам саммита, пока не будет учтена ее позиция по вопросу о мигрантах.

В итоге решение европейских политиков по этому вопросу было компромиссным, а уже после встречи ряд ее участников во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном де-факто отказались от достигнутых соглашений.

Новое правительство Италии считает, что остальные страны ЕС должны либо увеличить свой вклад в решение вопроса о приеме нелегальных мигрантов, либо поддержать позицию Италии, в соответствие с которой помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока нужно «у них дома», а не после их переселения в ЕС.