Севастополь, 9 июля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. За последние два года в Крыму правоохранители пресекли деятельность 233 организаторов каналов незаконной миграции. Об этом 9 июля на совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крыма и Севастополя заявил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид на Коктебель

«Пресечена деятельность более 70 организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены 233 организатора каналов незаконной миграции, которые специализируются на подделке документов и использовании мошеннических схем для легализации пребывания иностранных граждан в Крыму», — уточнил Патрушев.

Он добавил, что нерешённые кадровые проблемы в государственных миграционных подразделениях также создают предпосылки бесконтрольного нахождения на территории полуострова мигрантов, что, в свою очередь, негативно влияет на региональный рынок труда.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы РФ Павла Шперова, Россия, учитывая собственную демографическую ситуацию, должна выдавать гражданство в самом упрощённом порядке всем соотечественникам, которые этого желают, а забирать у людей паспорта необходимо только в судебном порядке.