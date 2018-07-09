Лос-Анджелес, США, 9 июля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В сеть попали фотографии Криса Хемсворта в образе персонажа будущего спин-оффа «Людей в чёрном». Снимки 9 июля опубликовал портал Metro.

Цитата из к/ф «Охотники за приведениями». реж Пол Фейг. 2016. США Крис Хемсворт в роли Кевина Бекмана

На фотографиях был запечатлён гладковыбритый Хемсворт, одетый в чёрные брюки и белую рубашку. Галстук был на месте, очки тоже, а вот пиджак актёр решил снять. Партнёры австралийского актёра по фильму в объектив камер папарацци не попали, на съёмочной площадке Хемсворт был один.

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Напомним, в новой картине по вселенной «Люди в чёрном» также снимаются Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк»), Лиам Нисон («Заложница»), Рейф Сполл («Жизнь Пи») и Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»).