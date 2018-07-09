Ярославль, 9 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев назначен помощником министра спорта России. Об этом сообщает источник ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Иван Лилеев

Сам Иван Лилеев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эту информацию подтвердил, но отказался от комментариев. Заместителем мэра Ярославля Лилеев работал в 2016—2017 годах, до этого занимал аналогичную должность в подмосковных Химках, а ранее возглавлял комитет по физкультуре и спорту Химок.