Москва, 9 июля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Нефть продолжает держаться в рамках, заданных по результатам встречи ОПЕК+, от 75 до 80 долларов за баррель. Откат по стоимости в результате торгов предыдущих дней сменяется ростом из-за увеличения сделок спекулянтов и новостей в политике и экономике. В политике, конечно, некоторое влияние оказывает будущая встреча президентов США и России, а в экономике остаются опасения от дефицита предложения из-за наложенных всеми и на всех санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Продление или введение ограничения на торговых партнеров остается очень противоречивым и малоэффективным решением, приносящим проблемы не только в торговле, но и политике. К сожалению, такой подход ведет к подорожанию ресурсов и задает темп прироста стоимости самого востребованного из них — нефти», — полагает эксперт.

9 июля о проблемах предложения на рынке нефти в средне‑ и долгосрочной перспективе напомнил и глава Saudi Aramco Амин Нассер. Саудитов можно понять, сланцевый бум привел к общим убыткам с начала его возникновения уже на 280 млрд долларов именно среди добывающих и перерабатывающих компаний, а финансовый и промышленный сектор заработали почти вдвое больше. К сожалению, реальный дефицит предложения на торгах обусловлен фактическим уходом больших объемов из Венесуэлы, Ирана (в ближайшем будущем, прямые поставки), Ливии, Сирии и добывающих компаний других стран.

«Продление санкций и продолжение переговоров с позиции обвинений продолжает влиять на цены с такой же силой, что и дефицит, поэтому удержание котировок на уровне, определенном ОПЕК+ (75−80 долларов за баррель) будет сложной задачей уже осенью, но летний период остается довольно спокойным временем для участников, поэтому 10 июля окажется во власти слабовыраженного роста стоимости котировок на нефть, а планка в 78 долларов за баррель останется основной», — считает Пейсатый.

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