Москва, 9 июля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Новости прошлой недели, а также их последствия в понедельник привели к удержанию рубля в рамках коридора, отмеченного Минфином и ЦБ РФ, как основного на летний период — 62−63 рубля за доллар. Встреча Путина и Дональда Трампа в Хельсинки и возможные изменения в политическом раскладе сил участниками рынка уже используются в торгах, но сам факт такого мероприятия уже увеличил прирост средств с других площадок в рублевую зону, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

ИА REGNUM Рубль

«Кроме того, положительный прирост под более привлекательные ставки в госдолг США снижается, а развивающиеся страны начинают конкурировать за мировые средства, что также заставляет предлагать более интересные условия размещения. А рост стоимости нефти к 78 долларам за баррель для России становится еще одним способом напомнить о привлекательности своего фондового рынка», — отметил эксперт.

На стоимость рубля 10 июля будет влиять продолжение оценки этих событий, а также продолжающийся ЧМ-2018 и приток иностранных болельщиков в страну. Откачка валюты Минфином и удержание рубля в том же коридоре уже имеет более низкую эффективность, поэтому правительство РФ немного отпускает «вожжи», что также служит локальному укреплению отечественной валюты.

«Взаимные санкции между странами мира — США, Китай, ЕС и Россия, были ожидаемы и уже отыграны на биржевых площадках, поэтому ко вторнику слабый всплеск интереса к этой теме может вызвать только в результате опубликования новой информации по действию ограничений на рынках. В то же время экономика страны уже приспособилась к работе под ограничениями, и бизнес использует их для захвата рынков. Каких-либо серьезных изменений по эмитентам и политике не ожидается, летний период накладывает свои коррективы на происходящие процессы, поэтому уровень 62,50 рубля за доллар остается основным в ближайшее время», — считает Алоян.

Читайте также: Быстрый рост рубля обусловлен ослаблением доллара