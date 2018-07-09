Ярославль, 9 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Французский актер Сами Насери, известный по фильмам «Такси», в Ярославле получил паспорт туриста Золотого кольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

Yarregion.ru Сами Насери

Актер приехал в Ярославль на международный кинофестиваль «В кругу семьи». В рамках культурной программы он посетил туристический квартал Злато место, где зашел в «Паспортный стол Золотого кольца». Там ему и вручили туристический документ.

«Сами Насери сказал, что очень рад, что получил паспорт туриста Золотого кольца. В интервью он говорил, что хочет получить российское гражданство, и был очень обрадован, когда получил паспорт туриста известного маршрута. Ему настолько понравился новый документ, что он показал его гостям фестиваля», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

Сами Насери стал первым звездным иностранцем, получившим такой документ.