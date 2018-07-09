Брюссель, 9 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Евросоюз утвердил выделение Украине €1 млрд в качестве финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур

«В преддверии саммита Украина — ЕС Евросоюз утвердил выделение Украине очередного пакета макроэкономической финансовой помощи в €1 млрд», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/EUCouncil/status/1016247893903269888

Как сообщало ИА REGNUM 9 июля в Брюсселе пройдет XX саммит Украина — ЕС, в ходе которого стороны обсудят имплементацию соглашения об ассоциации (СА), выполнение Минских соглашений и «поддержку Украины в условиях внешней агрессии».

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