Сумы, Украина, 9 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») отберет у Сумской области деньги на ремонт и строительство дорог, заявил советник главы «Укравтодора» Александр Кива, сообщает 9 июля УНИАН.

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По его словам, власти Сумской области не смогли вовремя предоставить правительству проектную документацию о ремонте и строительстве дорог. В связи с этим правительство решило отобрать у области деньги, предназначенные для обновления дорог, и перенаправить их в другие области.

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Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали несколько чиновников местной автодорожной службы, которые пользовались своим служебным положением для извлечения незаконной прибыли. Так, чиновники «рисовали» ремонт автомобильных дорог, тогда как в реальности никаких работ не проводилось, а деньги, выделенные на «нарисованный» ремонт, присваивали себе.