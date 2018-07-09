Москва, 9 июля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июля 2018 года, в Москве начались съёмки спин-оффа популярного сериала «Кухня», который получил название «СеняФедя». Об этом сообщил портал «Вокруг ТВ».

Цитата из т/с «Кухня». реж Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, Антон Федотов. 2012. Россия Сеня и Федя

Будущее шоу расскажет зрителям о том, как хорошо знакомые им герои решат открыть закусочную на колёсах. Создатели сериала обещают зрителям, что путь пары к процветанию бизнеса будет крайне непростым — общее дело повлияет не только на отношения персонажей, но даже на их личную жизнь.

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Напомним, в декабре 2017 года на малые экраны вышла последняя серия предыдущего спин-оффа «Кухни» — сериала «Отель Элеон». В 2017 году шоу получило премию ТЭФИ в номинации «Телевизионная многосерийная комедия/Ситком».