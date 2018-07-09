Севастополь, 9 июля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Проблемы в сфере земельных отношений и регистрации прав недвижимости в Крыму своей актуальности не теряют. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе совещания по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, только в 2018 году уже выявлено почти 1,2 тыс. нарушений соответствующего законодательства.

Замер участка

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На обвинения в рейдерстве власти Севастополя ответили тем же

Он также отметил, что в большинстве населенных пунктов Крыма до сих пор отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, также не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий. Кроме того, по словам Патрушева, «затягивается принятие правовых и управленческих решений в области жилищного строительства, выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 июля, в Севастополе Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова. Совещание проходит по поручению президента РФ с участием полномочного представителя главы государства в Южном федеральном округе, главы Республики Крым, губернатора Севастополя, представителей федеральных министерств и ведомств.

Напомним, в 2014 году Крым по итогам всенародного референдума вошёл в состав России. Спустя более чем три года после этого события, власти Севастополя начали земельную ревизию. В результате в суды в 2017 году было подано около 3,8 тыс. исков об истребовании участков в собственность города. Большая часть ответчиков — физические лица.