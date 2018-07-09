Душанбе, 9 июля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В Таджикистане сегодня, 9 июля, стартовали тактические учения военнослужащих 201-й российской военной базы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа Министерства обороны России (ЦВО), к которому структурно относится военное соединение.

Mil.ru Российская военная база в Таджикистане

В маневрах принимают участие около 3,5 тысячи военных, задействованы свыше 600 единиц военной техники.

По легенде учений, подразделения 201-й базы совершили марш, чтобы занять оборону и не допустить захвата российских военных объектов незаконными вооруженными формированиями.

К совершению маршей в район полигона Ляур приступили мотострелковые батальоны на БТР-82А и БМП-2, расчеты и экипажи самоходных артиллерийских орудий 2С1 «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Вертолеты Ми-24 и Ми-8 будут прикрывать военные колонны с воздуха. На горном полигоне ночные стрельбы выполнили разведчики российского военного соединения.

Маневры будут проходить до 14 июля.

Напомним, 201-я российская военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим сухопутным военным соединением Российской Федерации, находящимся за ее пределами.