Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Петербург в очередной раз готов дать несколько величайших оперных спектаклей под открытым небом бесплатно для всех желающих. Город готов к VII Санкт-Петербургскому международному фестивалю «Опера — всем», который пройдет с 12 по 22 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловский собор, перед которым пройдет один из спектаклей

Фестиваль откроет опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» 12 июля в 19:00 на Соборной площади Петропавловской крепости. Там же 15 июля в 17:00 дадут «Макбета» Джузеппе Верди.

Второй площадкой станет ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове — 19 июля в 19:00 перед дворцом начнется опера Джакомо Пуччини «Манон Леско». Последний, четвертый спектакль дадут на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском селе 22 июля в 17:00 — это будет «Похищение из сераля» Вольфганга Амадея Моцарта.

«Надеюсь, как всегда, у нас будет много желающих, участников. Вообще, по математике мы победители: из 23 спектаклей, которые состоялись, только 2−3 не были сыграны до конца. Учитывая погоду в Петербурге в июле, это особая победа и успех. Конечно, надо было иметь кураж, чтобы придумать фестиваль в Петербурге, где погодные условия не самые подходящие», — заметил художественный руководитель фестиваля «Опера — всем» дирижер Фабио Мастранджело.

Он также поспешил успокоить петербуржцев: в опере-закрытии «Похищение из сераля», как часто бывает у Моцарта, много диалогов, но все они специально переведены на русский язык.

«Мы сделали такую, несколько осовремененную постановку, тексты будут понятны зрителю», — добавил арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий.

За время существования «Оперы — всем» на ее подмостки поднимались не только петербургские, российские артисты, а также певцы из Италии, Германии, Швейцарии, Франции.

«Это уникальный фестивал для России. Но в мире таких фестивалей очень много, в том числе и в родной Италии, где я часто дирижирую», — добавил Мастранджело.