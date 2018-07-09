Асмэра, 9 июля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе на второй день визита премьер-министра Эфиопии Аби Ахмеда в соседнюю страну, сообщает агентство Prensa Latina 9 июля.

Советский плакат. Красовский В.В. За мир, умножим ряды борцов

В документе указывается, что период вооруженных столкновений закончился, и обе страны открывают новую эру, в которой будут работать над тем, чтобы содействовать тесному сотрудничеству в политической, социальной, экономической сферах и области безопасности. Будут созданы механизмы для возобновления транспортных и телекоммуникационных связей. Между странами возобновляются дипломатические отношения.

Встреча лидеров Эфиопии и Эритреи, состоявшаяся 8 июля в столице Эритреи Асмэре, положила конец десятилетиям конфликта. Ранее спор о приграничных территориях привел к войне в 1998—2000 годах, в результате которой погибли около 80 тыс. человек.