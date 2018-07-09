Екатеринбург, 9 июля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Зампредседателя правительства России Дмитрий Козак высоко оценил подготовку «Иннопрома», который проводится в Екатеринбурге. Об этом он заявил на главной стратегической сессии выставки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Innoprom.com На выставке «Иннопром 2018»

«Управленческая команда «Иннопрома» и городская инфраструктура успешно выдержали тестовое испытание для того, чтобы принять главную мировую промышленную выставку в 2025 году», — заявил Козак.

Он также выразил благодарность Минпромторгу, правительству Свердловской области и городским властям за организацию «Иннопрома».

Напомним, выставка работает с 9 по 12 июля. На предыдущих были Владимир Путин или Дмитрий Медведев. В этот раз первые лица не смогли приехать на «Иннопром». Козака ждали на главной стратегической сессии. Он в итоге приехал.

Добавим, Екатеринбург борется за право провести в 2025 году всемирную выставку ЭКСПО. Решающее голосование состоится в ноябре. Напомним, борьбу за ЭКСПО-2020 Екатеринбург проиграл Дубаю.