Севастополь, 9 июля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Лидеры «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинские националисты способствуют росту террористических и экстремистских преступлений на территории Крыма. Об этом 9 июля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Севастополе.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Они открыто выражают готовность к провокациям, в том числе и к совершению терактов на территории полуострова. Всё это в целом способствует росту подобного рода преступлений», — отметил глава Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года крымским судом был вынесен обвинительный приговор пятерым участникам беспорядков 2014 года у стен крымского парламента, в результате которых погибло два человека и ещё 79 получили ранения. Мустафа Дегерменджи и Али Асанов получили по 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три и четыре года. Эскендер Кантемиров и Арсен Юнусов приговорены судом к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Эскендер Эмирвалиев получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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