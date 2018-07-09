Лондон, 9 июля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Британская полиция не может сказать с точностью, стал ли причиной отравления жителей городка Эймсбери Дона Стерджесса и Чарли Роули тот вид поражающего вещества, что в случае с бывшим сотрудником ГРУ РФ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, заявил 9 июля Нил Басу, сообщает британский телеканал Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

С таким заявлением он выступил после кончины 44-летней Доны Стерджесс.

«Мы являемся сотрудниками полиции, мы должны работать на основе свидетельств, поэтому мне потребуется четко установленная экспертами связь», — указал он, имея в виду связь отравления Стерджесс, еще одного жителя Эймсбери Чарли Роули и Скрипалей.

Басу тем не менее указал, что основной версией расследования является то, что в обоих случаях применялся один и то же яд.

Напомним, ранее Басу подчеркнул, что существует вероятность того, Стерджесс и Роули осуществили ту или иную манипуляцию с емкостью «Новичка», в результате чего и получили сильную дозу.