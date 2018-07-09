Улан-Удэ, 9 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Баунтовском районе Бурятии в 15 км от села Багдарин размыло автомобильную дорогу Романовка — Багдарин. Причиной инцидента, по информации республиканских пабликов в соцсетях, стали ливневые дожди.

Скриншот со страницы группы «Аноним 03». Vk.com В Бурятии размыло дорогу

Длина размытого участка ­ — 10 метров, ширина — порядка 4−5 метров. 8 июля комиссия по Баунтовскому району ввела режим ЧС.

«Третья неделя дождей. Вот и результат. Дороги смылись. Проваливаются в «кашу» машины, грузовики. Зияющие громадные дыры на асфальте по дороге Романовка — Багдарин. Апокалипсис. Дорога закрыта. Машины по обе стороны встали. Мосты смываются. Ливень», — сообщает подписчик бурятского паблика «Аноним 03».

Между тем ситуацию прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

«С 6 по 8 июля в республике прошли очень сильные ливневые дожди, в частности в Баунтовском районе. При месячной норме осадков 113 миллиметров там выпало за три дня 85 миллиметров, практически месячная норма. В результате этого произошёл подмыв автотрассы Багдарин — Романовка. На сегодняшний день прервано автомобильное сообщение между селом Багдарин и Улан-Удэ», — цитирует Мордовского «Байкал-Daily».

Уточняется, что старая ливнёвка не справилась с обилием осадков. Работы по строительству объездной дороги и ремонта обвалившейся части планируют начать после спада воды.

Республиканские власти заверили, что в районе создан достаточный запас продуктов питания и топлива. А на случай экстренных ситуаций работает санавиация.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 июля информацией о погодной аномалии поделились в соцсетях жители Окинского района Бурятии. Они сообщили о том, что в районе выпал снег.

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