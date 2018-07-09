Москва, 9 июля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Проработкой вопроса о строительстве в Ингушетии стадиона займётся вице-премьер Виталий Мутко. Такое поручение заместителю председателя правительства РФ сегодня, 9 июля, дал президент России Владимир Путин. Просьбу главе государства подарить Ингушетии спортивную арену на День республики от имени местной молодёжи и спортсменов в ходе сегодняшней рабочей встречи в Кремле озвучил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Строительство стадиона

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«Мы сегодня единственный субъект, где нет своего стадиона. Мы уже с Вами об этом говорили. Мы не просим 30-тысячный, 15-тысячный стадион», — уточнил Евкуров.

Глава Ингушетии попросил поддержать этот проект и, «если можно», дать соответствующее поручение Виталию Мутко. «Мы тогда все вместе доложили бы об исполнении этого поручения. Поддержите нас, пожалуйста», — попросил Евкуров.

Путин идею одобрил. «Тогда пусть проработает», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным глава республики Юнус-Бек Евкуров обсудил с главой государства проблемы Ингушетии. В первую очередь речь шла о давно назревшей проблеме водоснабжения. Также глава республики поднял тему реализации ряда значимых проектов, в том числе самого крупного производства фруктов в Европе «Сад-гигант Ингушетия», сокового завода и завода детского питания.