Москва, 9 июля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Двое грабителей из Москвы, которые накануне ограбили журналиста британской корпорации BBC, рассчитались в магазине его банковскими картами, сообщил 9 июля журналистам источник в правоохранительных органах.

Кредитная карта

По его словам, с двух украденных карт произошло списание £520 (примерно 43,5 тысячи рублей) в супермаркете на Николоямской улице.

Напомним, журналист BBC приехал в Россию, чтобы освещать чемпионат мира по футболу — 2018. 6 июля он остановил машину, после чего в нее подсел «попутчик». Злоумышленники опоили жертву, после чего украли iPhone 8 и пластиковые карты. По предварительным данным, общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

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