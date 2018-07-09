Москва, 9 июля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы планируют работать в режиме «горячей линии» с Минтрудом в рамках обсуждения пенсионной реформы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции вместе с главой Минтруда Максимом Топилиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Мы договорились, что начиная с сегодняшнего дня мы работаем с Минтруда в ежедневном режиме, в режиме горячей линии, все возникающие дополнительные вопросы, которые нуждаются в проработке и разъяснении, мы немедленно задаем министерству труда и получаем оттуда немедленный ответ», — пояснил Исаев.

Он отметил, что депутаты обсудили с главой Минтруда вопросы, связанные с трудоустройством граждан пожилого возраста, с особенностями работы пожилых граждан на Севере и Дальнем Востоке и возможности социальной поддержки работников старших возрастов.

По словам Исаева, депутаты и правительство планируют решить все вопросы до внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы.