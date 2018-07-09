Солсбери, Великобритания, 9 июля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Жители британского городка Эймсбери Дон Стерджесс и Чарли Роули, должно быть, имели контакт с емкостью, в которой содержалась очень сильная доза боевого отравляющего вещества «Новичок», заявил 9 июля глава контртеррористического подразделения службы столичной полиции Нил Басу, сообщает британский телеканал Sky News.

Цитата из к/ф «Шерлок младший». реж Бастер Китон. 1924. США Надпись на книжке «Как стать детективом»

«Пара, должна быть, осуществила ту или иную манипуляцию с контейнером, который содержал очень сильную дозу «Новичка», — подчеркнул он, отметив, что крайне важно установить местонахождение этого контейнера.

Напомним, 30 июня в тяжелом состоянии были госпитализированы 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули. Первоначально считалось, что они страдают от передозировки наркотических средств. Тем не менее впоследствии выяснилось, что они стали жертвами отравления веществом, близким к тому, которое якобы применялось для отравления бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Стерджесс скончалась 9 июля, тогда как Роули по-прежнему находится в критическом состоянии.