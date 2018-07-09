Вильнюс, 9 июля, 2018, 14:51 — ИА Регнум.

(сс) 1820796 Пустые карманы

В Литве в 2017 году обанкротилось на 8,6% больше компаний, чем в 2016, а, согласно данным CreditreformLietuva, это третий показатель во всей Европе (в расчёт взяты не только страны ЕС), сообщает корреспондент ИА REGNUM M сегодня, 9 июля.

По этому показателю Литва уступила только Греции (рост в 11,1%) и Бельгии (рост в 8,7%). В Хорватии, например, количество банкротств сократилось на 42,9%, а в соседней с Литвой Латвии — в 2017 году на 19,7% меньше, чем в 2016 году.

Всего в Литве за прошлый, 2017 год, о процедуру банкротства прошли 2971 юрлиц. Для сравнения: в Греции, которая по росту на первом месте, деятельность в 2017 году прекратило только 120 предприятий.