Ярославль, 9 июля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Ряд улиц Ярославля затопило из-за обильного ливня, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сильные осадки обрушились на город в середине дня 9 июля.

Александр Торопов Последствия ливня в Ярославле

В результате несколько улиц и дворов оказались подтопленными. Места, которые уходят под воду после сильных дождей, традиционны: это перекресток Большой Октябрьской и Победы, перекресток улицы Пушкина и Ушинского, площадь перед вокзалом Ярославль Главный. Ливневая канализация в этих местах не справляется с большими нагрузками.

Также подтоплены оказались проспект Ленина, улицы Чехова, Чкалова и Свердлова, сообщают ярославцы в социальных сетях. Ливень залил и подземный переход к железнодорожным путям станции Ярославль Главный.