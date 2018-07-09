Москва, 9 июля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Армения лишится преференций при экспорте ряда овощей в Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Цитата из м/ф «Малыш и Кралсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Банка с вареньем

Морковь, свекла, ягодное варенье, виноградный сок, томаты, приготовленные или консервированные, и томатная паста будут исключены из Перечня товаров, происходящих из развивающихся стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции.

Мера направлена на содействие развитию национальной экономики.