Рыбинск, Ярославская область, 9 июля, 2018, 14:39 — ИА Регнум. 400 млн рублей, который Рыбинск Ярославской области получит на ремонт дорог, будут освоены только в следующем, 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Rybinsk.ru Рыбинск

О том, что Рыбинск получит дополнительные средства на ремонт дорог, ранее сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Однако даже если средства придут сейчас, до наступления холодов освоить их все равно не смогут с учетом времени, которое отводится на конкурсные процедуры.

Планируется, что эти средства Рыбинск получит на 2019 год. Нужно понимать, что у города должен быть запас времени, чтобы провести все необходимые процедуры торгов, а это занимает до полутора месяцев, и выйти на непосредственное выполнение работ в летние месяцы с хорошей погодой и возможностью завершить работы, не уходя в позднюю осень. Мы обсудили с Дмитрием Юрьевичем все эти вопросы, решили, что будем ремонтировать дороги без спешки, качественно, с проектными решениями, чтобы они служили городу много лет», — сказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

Жители Рыбинска ранее заявляли о своем недовольстве: в отличие от Ярославля город не попал в программу «Безопасные и качественные дороги».