Ярославль, 9 июля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Начинается процесс подбора земельного участка для строительства в Ярославской области современного мусороперерабатывающего комплекса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Мусороперерабатывающий завод хотят построить в Ярославле

Напомним, в мае на Петербургском экономическом форуме ярославский губернатор Дмитрий Миронов и ООО «ЭкоГрупп» подписали соответствующее соглашение. Общий объем инвестиций — 5 миллиардов рублей, из них 800 миллионов предусмотрены на создание мусороперерабатывающего комплекса для обслуживания Ярославля и Ярославского района.

Как пояснил начальник отдела по организации деятельности по обращению с ТКО областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров, сейчас идет подбор земельного участка. От его места расположения и конкретных характеристик будут зависеть параметры и сроки запуска комплекса.

Реализация проекта предполагает два этапа — на первом предусмотрено строительство полуавтоматического мусоросортировочного комплекса мощностью до 400 тысяч тонн в год с обустройством разгрузочной площадки и складских помещений для хранения вторичного сырья.

На втором этапе планируется создание биотермической системы по компостированию отобранной органической фракции для того, чтобы потом получить компост и инертный техногрунт, который используется для пересыпки изоляционных слоев на полигонах при захоронении отходов.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, в Ярославском районе по просьбе мэрии Ярославля ищут еще один земельный участок площадью примерно 140 гектаров — под новое городское кладбище, так как своей земли у города на эти цели нет, равно как и денег для ее покупки. Поэтому мэрия предложила региональному правительству сделать зачет: землю в обмен на неликвидную недвижимость.