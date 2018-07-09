Иваново, 9 июля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Отношение к повышению пенсионного возраста исключительно положительное по двум простым причинам. Во-первых, продление жизни в России налицо, во-вторых, отсюда закономерно возникает продление трудовой деятельности, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Ивановской областной научной библиотеки Владимир Кашаев.

Абрам Архипов. Прачки (фрагмент). Конец 1890-х

Когда принимался закон 60 лет назад, люди начинали трудиться в 16−17 лет, и они могли до ухода на пенсию выработать тот стаж, который необходимо для присвоения звания «Ветеран труда». Сегодня люди начинают трудовую деятельность в 21−22 года после получения образования и им нужно на 5−6 лет работать больше, чтобы выработать тот стаж, который был у людей того времени. То есть наблюдается определенная закономерность в поднятии возрастной планки.

«Каждый человек должен понимать, что чем дольше он работает, тем на более долгий срок он продлевает себе жизнь. Людям немного не так разъясняют, что означает повышение пенсионного возраста, и в основном рассматривают этот шаг с точки зрения экономической, а если рассматривать с другой стороны, то это вопрос психологический. У человека должна быть психологическая уверенность, что он будет обеспечен работой, чтобы у людей в 50+ и 60+ была гарантия, что они будут востребованы», — высказал свое мнение Кашаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»