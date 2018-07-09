Москва, 9 июля, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Региональные бюджеты должны получать 100% акцизных сборов на нефтепродукты, только в этом случае Рязанской области удастся к 2025 году привести 50% региональных дорог в нормативное состояние. Об этом 9 июля во время парламентских слушаний в Государственной думе РФ на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

По словам губернатора, сейчас в Рязанской области нормативным требованиям отвечают лишь 22% региональных дорог. Для того чтобы за шесть лет это количество увеличилось до 50%, нужно не менее 45 млрд рублей. То есть в год на ремонт необходимо направлять около 7,5 млрд рублей. При этом сейчас Рязанская область ежегодно может тратить на ремонт не более 2 млрд рублей. Решить эту проблему Николай Любимов предлагает с помощью зачисления 100% акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты.

«Увеличение нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты до 100% в Рязанской области даст около 2 млрд рублей в год. Это серьезное подспорье. Поэтому я предлагаю уставить 100-процентный норматив уже с 2019 года и определиться с дополнительными источниками доходов. Одним из них должны стать средства от штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые уже со следующего года будут зачисляться в региональные дорожные фонды», — сказал Николай Любимов.