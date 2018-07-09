В ярославских фонтанах всплыл московский «Наутилус»
Ярославль, 9 июля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. С 1 июля обслуживанием ярославских фонтанов занялось московское ООО «Наутилус-Дизайн». Сегодня ярославцы отдали им ключи от всех фонтанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сегодня в Ярославле восемь комплексов фонтанов, в которые входит пятнадцать чаш.
«С апреля 2017 года на основании договора с комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ярославль АО «Ярославльводоканал» оказывало услуги по хранению и обслуживанию фонтанов в городе Ярославль. Советом директоров
В конкурсе на право обслуживать ярославские фонтаны участвовало две организации — ООО «Наутилус-Дизайн» и АО «Ярославльводоканал», но предпочтение отдали москвичам. Основной вид деятельности этой организации — рыболовство. Кроме этого, компания обосновалась на рынке изготовления и обслуживания морских и пресноводных аквариумов с 2008-го года. Фирма создает аквариумные проекты и осуществляет поставки флоры, фауны и аквариумного оборудования не только для заказчиков Москвы и области, но и для других регионов России и ближнего зарубежья.