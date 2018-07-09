Ярославль, 9 июля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. С 1 июля обслуживанием ярославских фонтанов занялось московское ООО «Наутилус-Дизайн». Сегодня ярославцы отдали им ключи от всех фонтанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославльводоканал Фонтан на площади Юности

Сегодня в Ярославле восемь комплексов фонтанов, в которые входит пятнадцать чаш.

«С апреля 2017 года на основании договора с комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ярославль АО «Ярославльводоканал» оказывало услуги по хранению и обслуживанию фонтанов в городе Ярославль. Советом директоров 01.11.2017 года приняты решения о расторжении договора хранения. Понимая социальную значимость фонтанов, обслуживание продолжалось по сегодняшний день. С 1 июля 2018 путем проведения конкурсных процедур подрядной организацией, обслуживающей городские фонтаны, определена московская компания ООО «Наутилус-Дизайн». Сегодня состоялась передача ключей от служебных помещений», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь АО «Ярославльводоканал» Елена Шарапова.

В конкурсе на право обслуживать ярославские фонтаны участвовало две организации — ООО «Наутилус-Дизайн» и АО «Ярославльводоканал», но предпочтение отдали москвичам. Основной вид деятельности этой организации — рыболовство. Кроме этого, компания обосновалась на рынке изготовления и обслуживания морских и пресноводных аквариумов с 2008-го года. Фирма создает аквариумные проекты и осуществляет поставки флоры, фауны и аквариумного оборудования не только для заказчиков Москвы и области, но и для других регионов России и ближнего зарубежья.