Ярославль, 9 июля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. На странице в социальной сети депутата Ярославской областной думы, задержанного по обвинению в коммерческом подкупе, опубликовано обращение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума Павел Дыбин

«Уважаемые жители Ленинского района! Дорогие друзья! С 23 мая 2018 года по абсолютно надуманному обвинению меня задержали правоохранительные органы и уже больше месяца содержат в СИЗО. Мне вменяется преступление, которого я не совершал. К сожалению, мне не удалось вовремя распознать провокацию со стороны людей, которым доверял. Уверен в своей невиновности и надеюсь на честное, непредвзятое следствие и судебное разбирательство. В этот непростой период моей жизни многие люди не остались равнодушными и поддержали меня — добрым словом, участием, вниманием к моей семье и близким. Очень дорожу вашей поддержкой», — сказано в нем.

Кроме того, Павел Дыбин отмечает, что по-прежнему является депутатом и готов работать с обращениями жителей.

«Я по-прежнему являюсь депутатом Ярославской областной Думы на постоянной основе. И моя команда продолжает активно работать в родном Ленинском районе Ярославля. В любой момент вы можете обратиться за помощью по решению проблем нашего района», — говорится на странице Павла Дыбина и приводится телефон, по которому можно звонить.

Напомним, 7 июня суд рассматривал жалобу защиты депутата на решение Кировского районного суда, отправившего в мае народного избранника под арест. В поддержку Дыбина публично выступали ряд политиков Ярославля.

Несмотря на это, суд согласился с решением первой инстанции. Павла Дыбина подозревают в коммерческом подкупе — получение денег от предпринимателя за отказ от участия в конкурсных процедурах, проводимых Агентством по муниципальному заказу Ярославля.