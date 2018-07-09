Ярославль, 9 июля, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Архитектор Егор Збаранский собирается поставить вопрос об изменении подсветки въездного знака, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Въездной знак в Ярославль

Напомним, въездной знак в Ярославль был открыт в конце июня. В высоту он достигает 10 метров, а в ширину — 6 и обошелся примерно в 15 миллионов рублей. Знак сделан в виде древнерусского щита, внутри него размещена контуры церквей и надпись «Ярославль».

Если днем знак смотрится хорошо, то в ночное время возникли проблемы — видны лишь очертания щита, а надпись «Ярославль» и изображение церквей не просматриваются. Вместо них получается «черная дыра».

«Я считаю, что нужно поменять угол падения света, добавить заднюю подсветку витражных стекол и усилить буквы светоотражающим материалом. В ближайшие дни подниму вопрос читаемости в темное время суток перед рабочей группой, которая вела проект с самого начала. Что можно исправить — поймем после переговоров. Напоследок скажу одно — с подсветкой вопрос проработан однозначно не до конца. И результат меня, как автора, не устраивает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Егор Збаранский.

В рабочую группу, которая вела работу над знаком, со слов архитектора, входит мэрия Ярославля, правительство региона, подрядчики.